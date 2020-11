Meunier vergelijkt Dortmund zelfs met PSG: "Ik zie dag na dag dat het niveau gelijkaardig is"

Philippe Clement oordeelde dat Borussia Dortmund momenteel tot de vijf beste ploegen van Europa behoort. Ook Thomas Meunier gelooft dat de Duitse topclub ver kan geraken.

Borussia Dortmund kwam op geen enkel moment in de problemen tegen Club Brugge. Thomas Meunier zag zijn voormalige werkgever wel enkele kansjes krijgen in het Signal Iduna Park, maar ook niet meer dan dat.

De Rode Duivel gelooft ook dat Gelb und Schwarz ver kan geraken op het Kampioenenbal. "Ik heb jarenlang bij PSG gespeeld", aldus Meunier op VIER. "Wel, ik zie dag na dag dat het niveau bij Dortmund gelijkaardig is."

"Er loopt hier enorm veel talent rond", besluit Meunier. "Maar evengoed is er een pak ervaring om die jonge gasten te omkaderen. We hebben alles in huis om een topseizoen te draaien."