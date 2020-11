Kostas Laifis is duidelijk: "Willen niet met nul punten eindigen hé"

Voor Standard is het na een Europese 0 op 9 stilaan alle hens aan dek tegen Lech Poznan. De ambitie is dan ook duidelijk.

Opnieu wverliezen? Dat zien ze echt niet zitten bij Standard. "We willen niet met nul punten eindigen, hé", is Kostas Laifis duidelijk op de persconferentie vooraf.

"We willen winnen en nog zoveel mogelijk punten pakken. Dat gaat ons ook vertrouwen geven voor de match op Anderlecht zondag."

Zinho

"In Polen waren we niet goed, dat moeten we nu rechtzetten. We missen Zinho uiteraard, hij is heel belangrijk voor de groep."

"We zullen nu beter moeten spelen en we moeten ook zelf leiders zijn. Doelpunten maken én de nul houden is nu het devies."