Antwerp-middenvelder is wel bijzonder ambitieus: "Ik heb de kwaliteiten om bij Barcelona in de eerste ploeg te spelen"

De seizoensrevelatie bij Antwerp lijkt toch wel Martin Hongla te worden. De middenvelder kreeg door omstandigheden volop zijn kans van Ivan Leko en heeft die gegrepen. De sinds kort Kameroense international is dan ook bijzonder ambitieus.

Hongla wil via Antwerp naar een topcompetitie. “Ik droom ervan om ­opnieuw bij Barcelona te ­belanden. Ik speelde er al zes maanden bij de ­reserven in tweede klasse, maar trainde meestal met de eerste ploeg, met Lionel Messi en de ­andere sterren. Ik heb de kwaliteiten om zelf ooit in die eerste ploeg te spelen. Het zou voor mij geen verrassing zijn als ik terugkeer", zegt hij verrassend in GvA.

Al beseft de 22-jarige middenvelder ook dat hij nog wat stappen moet zetten. "En sowieso wil ik eerst ook de ambities van Antwerp helpen waarmaken. Het is geweldig dat we nu Europees voetbal spelen, daar doe je het voor als voetballer, maar ik zou echt graag overwinteren. Ook de titel mag een doel zijn, maar daar moeten we nog niet mee bezig zijn.”