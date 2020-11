Belg vertelt anekdote over Maradona op WK in Amerika: "Ik moest met bodyguards rondlopen na de persconferentie"

Er valt veel te vertellen over Diego Maradona. De Argentijnse vedette had een bewogen leven. Acht jaar na zijn grote triomf op het WK in Mexico moest hij na een positieve dopingplas naar huis. Michel D'Hooghe herinnert het zich nog goed.

D'Hooghe is al sinds 1988 hoofd van de Medische Commissie van de FIFA. Na de match tegen Nigeria bleek dat Maradona verboden middelen had gebruikt. Het ging om efedrine, die hij waarschijnlijk nam om snel te vermageren. "Nog voor wij hem konden schorsen, werd hij door de Argentijnse voetbalbond naar huis gestuurd. Ik heb nooit met Maradona gesproken, wel met de arts van de Argentijnse bond. De man was in tranen en zei dat hij van niets had geweten. Ik geloofde hem", aldus D'Hooghe in HLN.

D'Hooghe moest het wel uitleggen op een persconferentie. "Ik zat tegenover een zaal met 400 journalisten, waaronder heel veel Zuid-Amerikanen. De sfeer was vijandig. Zij hadden de indruk dat ze werden geviseerd. In de dagen erna, kreeg ik bodyguards om me te beschermen. Het was een nare episode. Je kan die kant van Maradona niet ontkennen, maar ik onthoud toch liever de goeie dagen en de mooie herinneringen."