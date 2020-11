Routinier van het scheidsrechterskorps bergt zijn fluitje voorgoed op

Een van de meest ervaren scheidsrechters uit de hoogste voetbalklasse heeft een punt achter zijn carrière gezet.

"Op zijn 44ste zet Frederik Geldhof een punt achter zijn actieve loopbaan als scheidsrechter. Hij begon zijn loopbaan in West-Vlaanderen en floot 20 jaar in ons nationaal voetbal waarvan 15 jaar in eerste nationale", deelde de Belgische Voetbalbond mee op haar webstek.

Zijn laatste match in 1A was de 5-2 tussen Beerschot en Racing Genk van 14 september. Geldhofs laatste wedstrijd in het profvoetbal was de 6-0 van Union tegen Club Nxt (1B) op 25 oktober.