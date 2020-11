Bizar! Tweevoudig landskampioen met Man City keert na meer dan 3,5 jaar terug uit pensioen

Vreemder transfernieuws gaat u vandaag niet krijgen. De 38-jarige Joleon Lescott keert na drie jaar terug uit zijn pensioen als profvoetballer om een bekermatch te spelen voor een Spaanse derdeklasser.

Racing Murcia kwam vrijdag met zeer opvallend transfernieuws. "Onze voorzitter Morris Pagniello en de club zijn blij om de komst van Engelse ster Joleon Lescott aan te kondigen. Hij zal spelen in de bekerwedstrijd tegen Levante", klonk het via de officiële kanalen van Murcia.

Lescott kan inderdaad omschreven worden als een ster. Hij won de landstitel met Manchester City aan de zijde van Vincent Kompany in 2012 en 2014. Na die tweede titel nam hij afscheid van City om vervolgens telkens een jaar uit te komen voor West Bromwich en Aston Villa. In het seizoen 2016/17 flopte hij nog bij Sunderland en AEK Athene.

Na City was hij al op zijn retour en in 2017 ging hij op pensioen. Hij begeleidde jonge talenten bij Man City maar in december zal hij na meer dan 3,5 jaar zijn comeback maken in de Copa del Rey. Tegen een eersteklasser dan nog. Of hij daarna nog in actie zal komen is onduidelijk.