Standard tankte veel vertrouwen voor de Clásico: "Dit positief resultaat was absoluut nodig"

Veel tijd om te genieten was er niet voor Standard na de zege tegen Lech Poznan in de Europa League. Zondag staat er immers een levensbelangrijk duel op het programma: de Clasico in het Lotto Park.

Standard knoopte na een moeilijke periode aan met een zeer deugddoende zege op het Europese toneel. "Dit was beter", was Collins Fai blij met het hogere niveau dat hij zag in vergelijking met de vorige matchen.

"Een seizoen bestaat uit hoogtes en laagtes. We hebben moeilijke weken achter de rug maar we hebben hard gewerkt om terug te keren. We communiceren ook beter op het veld", ging hij verder.

De timing van deze mentale opkikker kon niet beter zijn, want zondag staat Standard tegenover rivaal Anderlecht. "We hadden absoluut een positief resultaat nodig want we zijn ons bewust van het belang van de topper zondag."

"Het wordt een speciale match. Drie punten voor ons en de zege voor onze fans. We weten dat we voor ee Clásico klaar moeten zijn. Of we in het nadeel zijn door de Europese midweek? We gaan zo goed mogelijk recupereren en er staan op deze levensbelangrijke afspraak", sprak de Kameroener klare taal.