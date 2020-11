Conte zet goalgetter Lukaku op de bank in topper tegen Sassuolo

Lukaku mag dan wel hot zijn in Milaan, trainer Antonio Conte zet de Rode Duivel gewoon op de bank voor de wedstrijd tegen Sassuolo.

Afgelopen week verloor Inter met 0-2 tegen Real Madrid. Lukaku kon niet overtuigen maar was vorige keer wel matchwinnaar tegen Torino met twee doelpunten en een assist.

Maar tegen Sassuolo moeten Lautaro Martinez, Ivan Perisic en Alexis Sanchez het zonder Lukaku proberen te rooien. Opvallende keuze van Conte want Sassuolo staat met 18 punten tweede in de Italiaanse competitie. Inter staat drie punten achter Sassuolo en kan maar beter winnen om in het spoor te blijven van stadsgenoot AC Milan.