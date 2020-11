Manchester City deelt forfaitoverwinning uit: Kevin De Bruyne weer goed voor 2 assists

Manchester City nam het zaterdag op tegen Burnley. Het had iets goed te maken na de dreun op het veld van Tottenham. Uiteindelijk won de ploeg van Kevin De Bruyne met duidelijke cijfers. En daar had ook de Rode Duivel een groot aandeel in.

Woensdag kreeg Kevin De Bruyne in de Champions League nog rust. Zaterdag was de Rode Duivel alweer goed voor twee assists in het duel tegen Burnley. Hiermee is hij de dertiende speler die de kaap van 70 assists in de Premier League afrond.

162 - Giggs

111 - Fàbregas

103 - Rooney

102 - Lampard

94 - Bergkamp

92 - Gerrard

90 - David Silva

84 - Milner

80 - Beckham

76 - Sheringham

74 - Henry

73 - Andy Cole

70 - De Bruyne



KDB is the 13th player to provide 70 Premier League assists.



Voor rust was de klus al geklaard voor Manchester City. Riyad Mahrez trof twee keer raak, ook Benjamin Mendy wist met een fantastische volley zijn eerste doelpunt in het shirt van City te scoren. In de tweede helft vervolledigde de Algerijnse winger zijn hattrick.

Door de overwinning wipt Manchester City naar plaats acht in de Premier League. Het heeft nu 15 punten uit negen wedstrijden verzameld.