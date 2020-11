Hét perfecte eerbetoon: klinkende zege Napoli en doelpunt van Mertens in wat gauw Stadio Diego Maradona zal zijn

De spelers van Napoli stapten zondagavond het veld op met één opdracht: Diego Maradona eren. Binnenkort zal de naam van het San Paolo ook veranderen naar het Stadio Diego Maradona. Dries Mertens en zijn ploegmaats speelden ook in truitjes die fel deden denken aan die van het Argentijnse elftal.

Dan was het nog afwachten wat de wedstrijd zelf zou geven. AS Roma zou zich toch niet zomaar door Napoli naar de slachtbank laten leiden. Of toch? Na ruim een uur voetballen zat Napoli alleszins al op rozen dankzij de doelpunten van Insigne en Ruiz.

In deze wedstrijd mocht ook een doelpunt van Dries Mertens natuurlijk niet ontbreken. Toen de bezoekende doelman negen minuten voor affluiten een botsend schot niet goed wegbokste, was Mertens er als de kippen bij om de 3-0 tegen de netten te knallen. Drie minuten later mocht de Rode Duivel gaan rusten.

Napoli was er echter nog niet volledig klaar mee: Politano zette de kroon op het werk door de 4-0 te maken. Ongetwijfeld met de goedkeuring van Diego.