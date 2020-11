Huurling Leonardo Rocha scoort aan de lopende band voor RWDM: "Vanuit Eupen hoor ik niets"

Zondag gaat RWDM op bezoek bij Lommel. Voor Leonardo Rocha, die herleeft na een moeilijk seizoen bij Eupen, belooft het een speciale wedstrijd te worden. Het was Lommel dat de Portugese goaltjesdief twee seizoenen geleden naar België haalde. En met succes: Rocha werd meteen topschutter in 1B.

Na een heuse voetbalwereldreis belandde Leonardo Miramar Rocha in 2018 bij Lommel. Na een moeilijke start én een zware knieblessure zag de Portugees zijn debuutseizoen in Eupen in rook opgaan. Voetbalkrant.com sprak met collega's en tegenstanders van Rocha, die dit seizoen voor RWDM uitkomt. (Lees het hier na).

Met zeven goals in vijf matchen lijkt Rocha een streep te trekken onder een turbulente periode. Voetbalkrant.com sprak met de vriendelijke Portugees. "Ja, het gaat inderdaad erg goed op dit moment", lacht Rocha. "Ik koos voor RWDM om spelvreugde terug te vinden én om de club te helpen. Van mijn knie heb ik geen last meer, maar ik voel dat ik nog enkele wedstrijden nodig heb om op fysiek vlak helemaal klaar te zijn."

Moeilijk seizoen

Even terug naar vorig seizoen. Na zijn debuutseizoen in België, waarin hij zich bij Lommel tot topschutter in 1B kroonde, waagde hij de sprong naar 1A. Bij Eupen wilde het echter niet lukken. "Ik heb het er erg moeilijk gehad. Het is moeilijk als een club gemaakte beloftes niet nakomt. Ik kwam in vier maanden niet verder dan één basisplaats. En daarna viel ik uit met een zware knieblessure", zucht Rocha.

"Ik was 21 jaar en net topschutter geworden in 1B, dus er waren heel wat ploegen geïnteresseerd. Ik wilde naar een 1A-club waar ik speelkansen zou krijgen. Helaas was dat bij Eupen niet het geval. Ook nu nog heb ik veel contact met enkele spelers en kine's. Maar vanuit de staf of het bestuur van Eupen hoor ik niets. Ik ga ervan uit dat ze me volgen! Maar ach, we zien wel. Ik heb heel veel geleerd het afgelopen jaar en kijk nu erg positief naar de toekomst."

"Ik weet dat ik het niveau heb om mee te draaien in 1A. Ik ben vastbesloten om me te tonen in de hoogste klasse, in België of elders. Maar dit seizoen ga ik RWDM zo goed mogelijk helpen."

"Juichen? nee"

En zondag kan Rocha RWDM helpen door te scoren tegen... Lommel, zijn ex-club. "Speciaal zou ik de match niet noemen, belangrijk des te meer. We willen aanknopen met een zege. Uiteraard lopen er met jongens als Neven en Henkens enkele vrienden rond, maar spelen zonder fans neemt de magie van zo'n wedstrijd toch grotendeels weg. Of ik zal juichen als ik scoor? Hmm, nee. Ik zal heel discreet blijven. De club heeft mij heel veel gegeven", besluit Leonardo Miramar Rocha.