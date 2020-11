Globetrotter, ex-ploegmaat van Mbappé, maar bovenal goalgetter pur sang: Leonardo Rocha maakt reputatie waar bij RWDM

Leonardo Miramar Rocha, met zo'n naam kan je niet anders dan profvoetballer worden. De boomlange Portugees speelt dit seizoen op uitleenbasis bij RWDM, nadat een zware knieblessure zijn debuutseizoen in 1A verknalde. En of de 23-jarige spits meteen zijn visitekaartje afgaf in Molenbeek.

Leonardo Rocha heeft er al een bewogen voetballeven opzitten, hoewel hij nog steeds maar 23 jaar is. Zo speelde hij al in Portugal, Italië en Brazilië, vooraleer hij in 2015 naar Monaco trok. Daar was de 200cm lange spits ploegmaat van Kylian Mbappé. Na twee nieuwe omzwervingen in Spanje belandde de Portugees in 2018 bij Lommel, met dank aan zijn toenmalige spelersmakelaar Marcos Pereira. De Braziliaan is de vader van Lazio-speler Andreas Pereira en speelde in zijn lange carrière onder meer voor KV Mechelen, Antwerp, STVV en Lommel United.

Meteen topschutter

Aan de Gestelsedijk maakte Rocha meteen furore. In de ploeg van Tom Van Imschoot kroonde hij zich met zestien goals zowaar tot topschutter van 1B en behoedde zo de Noord-Limburgers haast op zijn eentje voor groter onheil. De nobele onbekende Leonardo Rocha maakte snel naam en een transfer leek dan ook onvermijdelijk.

Het was Eupen dat in de zomer van 2019 500.000€ neertelde voor de Portugese goalgetter. In de Oostkantons had Rocha het aanvankelijk erg moeilijk. Hij moest zich aanpassen aan het niveauverschil en toegenomen concurrentie. Bovendien kwam hij in een ploeg terecht die het moeilijk had. Na enkele korte invalbeurten mocht hij op speeldag zes tegen STVV in de basis beginnen, waarna het noodlot toesloeg. Door een zware knieblessure zag hij zijn seizoen in rook opgaan en begon hij met een achterstand aan de huidige jaargang. Een (tijdelijk) vertrek uit Eupen was het logische gevolg.

Reddingsboei RWDM

Vlak voor het verstrijken van de mercato was het RWDM, promovendus in 1B, die de Portugees op huurbasis overnam. Een beslissing die men zich in Molenbeek nog geen seconde beklaagd heeft. Rocha begon met een hattrick in de ruime zege (1-8) tegen Rochefort in de Croky Cup. Maar ook in 1B toonde hij dat hij niets van zijn torinstinct ingeleverd heeft. Met vier goals in evenveel competitiewedstrijden is hij meteen van onschatbare waarde voor RWDM. Komende zondag gaat Rocha voor vijf op vijf. De tegenstander? Lommel.

Hou zeker deze website in de gaten. Binnenkort geven (ex-)ploegmaats en tegenstanders hun visie over de dubbele meter, die veel meer is dan een targetman. Ook de Portugees zelf laten we aan het woord. Lees het weldra op Voetbalkrant.com.