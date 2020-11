Opvallend: AC Milan pakte al 9 op 9 zonder Zlatan Ibrahimovic

AC Milan moet het een poos zonder Zlatan Ibrahimovic doen. Voor de tweede keer dit seizoen al, want de Zweed was ook al twee matchen out met het coronavirus. Zonder hem won het met 2-0 van Fiorentina.

Tijdens de 1-3 zege van AC Milan tegen Napoli viel Zlatan Ibrahimovic uit met een spierblessure. Zondag tegen Fiorentina klaarden ze de klus relatief eenvoudig zonder hem. Romagnoli en Kessié hadden in de eerste helft al voor de 2-0 eindstand gezorgd. Nadien miste Kessié zelfs nog een penalty. De zege tegen Fiorentina was de derde partij voor Milan zonder Zlatan. De eerste twee won AC met 0-2 tegen Crotone (27/9) en met 3-0 tegen Spezia (4/10). Het team pakte tot dusver 14 op 18 met Zlatan en 9 op 9 zonder hem. Milan staat alleen aan de leiding en verloor dit seizoen nog niet.