Nieuwe klap voor Eden Hazard: Rode Duivel heeft spierblessure opgelopen

Eden Hazard leek op de goede weg bij Real Madrid, maar de Rode Duivel is het voorbije weekend opnieuw uitgevallen met een blessure. Eerst leek de schade mee te vallen, maar nu zou er toch een spierblessure aan het licht zijn gekomen.

Eden Hazard heeft opnieuw een spierblessure opgelopen bij Real Madrid. Het voorbije weekend moest hij na een half uur naar de kant tegen Alaves. De club heeft zelf bevestigd dat het om een spierblessure in de rechterdij gaat.

Opnieuw slecht nieuws dus voor Eden Hazard die eindelijk opnieuw op de goede weg leek na een spierblessure in het begin van het seizoen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de Rode Duivel out zal zijn.