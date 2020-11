'Solskjaer wil verdediger met verleden bij Antwerp terug naar Old Trafford halen'

Manchester United is met een 9 op 9 de laatste weken goed bezig in de Premier League, maar uitblinken in verdedigende stabiliteit doen de 'Red Devils' niet. Manager Ole Gunnar Solskjaer zou in januari een nieuwe verdediger willen halen.

De Noorse manager van Manchester United zou zijn oog hebben laten vallen op Jonny Evans. De Noord-Ier brak door bij de club en speelde tot 2015 op Old Trafford. West Bromwich plukte hem toen weg en de centrale verdediger is nu aan zijn derde seizoen bezig bij Leicester City. Het contract van de 32-jarige Evans loopt aan het einde van dit seizoen af en als hij voor 1 januari geen nieuwe deal heeft met de Foxes wil Solskjaer hem goedkoop inlijven. Dat meldt The Mirror. Evans speelde net geen 200 matchen voor de rode club uit Manchester. In 2006 werd hij een paar maanden uitgeleend aan Antwerp.