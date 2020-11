'Voor Cagliari en Torino is hij te duur, maar Italiaanse topclub gooit reddingsboei en wil Nainggolan verlossen van Milanese ketens'

Radja Nainggolan is dan wel een vaste waarde in de wedstrijdselectie van Internazionale FC, maar de middenvelder heeft er geen uitzicht op een basisplaats. Al lijkt hij een nieuwe kans te krijgen aan de Italiaanse top.

Caglairi Calcio en Torino FC probeerden Radja Nainggolan afgelopen zomer over te nemen, maar Il Ninja is simpelweg te duur voor de Italiaanse middenmoters. Er zat dan ook niets anders op dan bij Internazionale FC te blijven.

De Italiaanse media weet echter dat SSC Napoli interesse heeft in de Antwerpenaar. Partenopei ziet in Nainggolan een ideale versterking om het middenveld en wil hem in januari naar Zuid-Italië halen.

Ruildeal?

Inter staat alvast niet weigerachtig tegenover een deal. Meer zelfs: Arkadiusz Milik geniet al langer de aandacht van de Milanezen. De kans is dan ook niet onbestaande dat onze landgenoot een onderdeel van een ruildeal zal worden.