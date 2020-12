Anderlecht verliest geduld met recordaankoop niet: "Eerder vroeg dan laat zal hij uitblinken"

Veel supporters ergerden zich zondag aan Mustapha Bundu in de match tegen Standard. Achteraf zei Vincent Kompany dat hij progressie maakte. De recordaankoop heeft evenwel nog geen statistieken om voor te leggen.

Bundu heeft een grote achterstand moeten wegwerken. Hij liep een covidbesmetting op en zijn VO2-maxwaardes waren ineens bijzonder laag toen hij aankwam bij paars-wit. Intussen zit hij dus nog steeds niet aan zijn top.

"De verwachtingen zijn hoog", vertelt Bundu's makelaar John Sivebaek in HLN. "Misschien wat te. Mustapha is een onafgewerkt product, hij is nog maar een paar seizoenen profvoetballer, dat mogen we niet vergeten."

Bundu is een transfer waar iedereen in Neerpede achterstond. Dus hebben ze geduld met hem. "Eerder vroeg dan laat zal hij uitblinken. Hij heeft zó veel kwaliteiten. Mus kan dribbelen, is verschrikkelijk snel en zijn voorzetten zijn prima. Hij is een topspeler, met progressiemarge. Bij Aarhus deed hij het fantastisch, dat zal ook wel in Anderlecht komen, hoor. Ik ben er zeker van."