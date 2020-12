Extra druk op de ketel na slappe 9 op 24 en mindere match tegen Moeskroen? Philippe Clement reageert

De cijfers van Club Brugge de voorbije weken zijn allerminst top te noemen. Tegen Moeskroen was ook het spel bijzonder matig tot pover te noemen. Groeit de druk op Philippe Clement?

Sinds de overwinning op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg speelde Club Brugge acht wedstrijden. Twee daarvan werden gewonnen, drie keer werd gelijkgespeeld en drie keer verloren. 9 op 24, dat zijn geen topcijfers.

Tegen Moeskroen werd het bovendien een wel erg zoutloze 0-0 die Clement en co opdienden. "Het is normaal dat als het niet top is, dat er dan meer commentaar komt. Dat hoort erbij", aldus de oefenmeester van blauw-zwart op de persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Zenit.

Grijze situatie

"Het is eerder een grijze dan een zwart-witte situatie. We zijn heel dichtbij iets heel moois en daar gaat de volledige focus naartoe. Het is de realiteit dat de ruimtes soms kleiner zijn in sommige wedstrijden, dan is het moeilijk om tot vlotte combinaties te komen."

"We moeten daar duidelijk nog beter in worden, maar we zijn daaraan aan het werken. We zijn er hard mee bezig om dat beter uit te spelen."