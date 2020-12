Frédéric Frans vol lof over ploegmaat: "Puur instinctief misschien de beste van België en een crème van een gast"

Als verdediger word je gek van Tarik Tissoudali. Je kan immers niet voorspellen waar de Nederlandse Marokkaan naartoe gaat draaien of wat hij met de bal gaat doen. Ook ploegmaat Frédéric Frans is danig onder de indruk.

Tissoudali scoorde dit seizoen al zeven keer en gaf vijf assists. "Puur instinctief is Tarik misschien wel de beste speler in onze competitie", zegt ploegmaat Frederic Frans in HLN. "Zijn onvoorspelbaarheid is een enorme troef. Tarik is nu meer dan een flitsenvoetballer, hij koppelt dat aan efficiëntie. Verder bracht hij meer diepgang in zijn spel."

Maar het is ook een jongen die wil werken én naast het veld is hij een gevoelig man. "Tarik is een crème van een gast. Onlangs onderging mijn zoontje een kleine operatie. 's Ochtends vond ik een pakket Kinder Surprise in mijn kastje, met een kaartje 'Voor sterke Jack, van Tarik'. Over Tarik valt geen slecht woord te zeggen. Je gunt hem alle succes van de wereld."