Heel wat Belgen in actie op dinsdag: druk op de ketel voor Lukaku, spaarstand voor KDB en wat met de andere Rode Duivels?

Club Brugge moet op woensdag aan de bak tegen Zenit Sint-Petersburg, maar ook op dinsdag zijn er al enkele interessante duels.

Ook op dinsdag komen met Bayern München, Real Madrid, Liverpool en Manchester City opnieuw heel wat favorieten in actie voor hun vierde Europese wedstrijd van het seizoen in de Champions League.

Manchester City is met 12 op 12 al zeker van de volgende ronde, al kunnen ze in Porto ook de groepswinst al veilig stellen. Het is de vraag of Pep Guardiola voluit zal gaan of bepaalde spelers, zoals Kevin De Bruyne, wat rust gunt in een zwaar seizoen.

Thibaut Courtois op goede weg?

Eden Hazard zal er opnieuw niet bij zijn voor Real Madrid, maar zijn team kan mét Thibaut Courtois wel de volgende ronde halen. Dan moet er wel gewonnen worden in Donetsk.

Laatste kans voor Romelu Lukaku

In dezelfde groep ziet het er voor Romelu Lukau veel minder goed uit. Met twee op twaalf is het dringend punten pakken geblazen voor Internazionale. Wat de top-2 betreft heeft het zijn lot zelfs niet meer in eigen handen. Het moet dan ook tegen de Duitsers zeker uitpakken met een zege.

Ook op Yannick Carrasco en Atlético Madrid zit er nog de nodige spanning, want ook zij zijn nog niet geplaatst voor de achtste finales. Ook het Liverpool van Divock Origi kan zich geen nieuw puntenverlies veroorloven.

