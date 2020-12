Genkse leegloop in de maak met het oog op de aankomende transferperiodes?

KRC Genk doet het ongelooflijk goed en uit het verleden weten we wat dit kan betekenen voor de komende transferperiodes. Moeten we ons opmaken voor een scenario 'Trossard, Malinovski, Samatta en Berge'?

Niets dan positieve berichten uit het kamp van KRC Genk. De ploeg van John van den Brom staat helemaal bovenaan in de stand. Ook de spelersgroep blinkt uit en goede prestaties leiden vaak tot mooie transfers...

Deze mooie transfers konden we in de zomer van 2019 ook waarnemen in Genk. De Limburgse club zag met Trossard en Malinovski twee sterkhouders vertrekken. Later konden ook Samatta en Berge hun transfers versieren.

In de aankomende transferperiodes zullen ze in Genk hun hart vasthouden. Zo liet Joakim Maehle al weten liefst zo snel mogelijk te willen vertrekken. Als Bongonda en Onuachu dit niveau kunnen aanhouden, zal Genk ook hier interessante aanbiedingen voor krijgen.