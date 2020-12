Spanning in de Champions League waar Inter Milaan en Liverpool weten te winnen: Lukaku scoort twee keer

Een spannende speeldag in de groepsfase van de Champions League waarin de plaatsen nog altijd niet verdeeld zijn. Lukaku was belangrijk voor Inter Milaan en scoorde twee keer.

Atlético Madrid – Bayern München

Atlético Madrid begon goed en het was goudhaantje João Félix die op aangeven van Llorente de score kon openen. Bayern was op achtervolgen aangewezen en een achterstand inhalen bij Atlético is allesbehalve een makkelijke opgave. Atlético speelde sterk en Bayern kon onvoldoende kansen creëren. Toch kon Thomas Müller in de 86ste minuut met een penalty voor de gelijkmaker zorgen. 1–1 en door deze late gelijkmaker is Atlético Madrid nog niet zeker van Champions League-voetbal.

Borussia Mönchengladbach – Inter Milaan

Borussia Mönchengladbach zag dat Real Madrid niet kon winnen in Shakhtar. Het kon zich hierdoor met een overwinning verzekeren van Champions League-voetbal na de winter. Inter Milaan stond laatste in de groep en moest ongetwijfeld aanknopen met een overwinning.

Inter Milaan was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg en via Matteo Darmian kwamen de Italianen op voorsprong. Net voor de rust kon Alassane Plea er 1-1 van maken. Een zeer belangrijke gelijkmaker voor de thuisploeg. In de tweede helft gaf Romelu Lukaku opnieuw blijk van zijn uitstekende vorm. De aanvaller scoorde twee keer in tien minuten en bracht Inter Milaan op een 1-3 voorsprong. Ook Plea kon zijn tweede goal van de avond nog scoren, maar in de 84ste minuut miste diezelfde Plea vanop elf meter en liet hij zo zijn hattrick, en de gelijkmaker, liggen. Het bleef 2-3 en na Real Madrid verliest nu ook Borussia Mönchengladbach in deze groep. Voor Lukaku en Inter Milaan is er nog een waterkans op CL-voetbal.

Andere wedstrijden:

FC Porto 0 – 0 Manchester City

Olympique Marseille 2 – 1 Olympiakos

Atalanta 1 – 1 Midtjylland

Liverpool 1 – 0 Ajax