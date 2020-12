Nederlandse voetbalcommentator Frank Kramer (73) overlijdt twee jaar na laatste wedstrijd

Droevig nieuws vanuit Nederland. Ex-voetbalcommentator Frank Kramer is op 73-jarige leeftijd overleden.

Frank Kramer voelde zich vrijdag, op zijn 73e verjaardag, niet goed en belandde zelfs in coma. Een kleine week later is hij overleden, zo melden verschillende Nederlandse nieuwsmedia.

Kramer was ook in ons land bekend, want hij becommentarieerde sportwedstrijden voor Eurosport. Zijn commentaar kwam dus op Belgische en Nederlandse televisie en in een ver verleden voetbalde hij ook zelf.

Voetballer, presentator, quizmaster en voetbalcommentator

Frank Kramer is overleden. Hij is 73 jaar oud geworden. https://t.co/nYBkbpBg9F — NOS Sport (@NOSsport) December 2, 2020

In het najaar van 2018 kreeg hij van Eurosport te horen dat hij moest vertrekken. Tijdens zijn allerlaatste opdracht, de MLS-finale, praatte hij de hele wedstrijd vol zonder ook maar enige aandacht aan de wedstrijd zelf te besteden. Niemand van de zender had het door omdat de match 's nachts werd uitgezonden.

Zo las hij poëzie voor tijdens de wedstrijd. Hij citeerde "Als ik dood ben" van Willem Wilmink. "Als ik dood ben, moeten jullie mijn verhalen doorvertellen (...)", begon hij. Bij deze...