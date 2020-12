Simon Deli veroordeeld door politierechtbank nadat hij 179 kilometer per uur reed waar hij 90 mocht

Simon Deli zal de Champions League-wedstrijd tegen Zenit aanvatten vanop de bank van Club Brugge. Eerder op de dag moest hij zich nog vertegenwoordigen op een andere bank, de politierechtbank.

Want de verdediger van Blauw-Zwart moest zich verantwoorden voor een serieuze verkeersovertreding. Het Nieuwsblad weet dat de Ivoriaan in februari op de expressweg 179 kilometer per uur reed waar hij maar 90 mocht.

Daarvoor was een boete niet genoeg maar moest hij ook voorkomen. Maar Deli liet de dagvaarding aan zijn neus voorbijgaan en stuurde ook geen advocaat. Het resultaat is een boete van bijna 1.500 euro en twee maanden rijverbod.