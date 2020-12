'UEFA wil groepsfase Champions League flink door elkaar schudden en gaat voor een 'Zwitsers systeem': van zes naar tien (top)matchen en 32 clubs in één klassement'

Het format in de Champions League zoals we het nu kennen behoort binnenkort misschien tot de verleden tijd. Zo zou er bij UEFA deze week nog een overleg op de agenda staan om de fase voor de jaarwisseling in een competitiejasje te steken.

Het is de Britse krant The Times die de plannen uit de doeken deed. Volgens de krant ging UEFA op zoek naar een counteraanval tegen de plannen om een Super League te maken met alleen maar de absolute topclubs in Europa. Het 'Zwitserse systeem' genoot het meeste steun binnen UEFA. In dat systeem wordt de groepsfase -acht poules van vier clubs- in een competitiejasje gestoken. De 32 deelnemers zouden in één klassement worden gestoken en tien wedstrijden tegen tien verschillende clubs spelen; vijf thuis, vijf uit. Meer matchen Er zouden opnieuw zestien clubs doorstoten en vanaf de volgende fase, de 1/8 finales, zou volgens het huidige systeem verlopen met het nummer 1 tegen 16, nummer 2 tegen 15, ... Het eerste stadium van de eindfase zou dus worden uitgebreid van zes naar tien matchen. Dat zou een nog vollere kalender betekenen voor de topclubs. Wat tv-gelden betreft kunnen de kleinere landen zoals België wel goede zaken doen. Eveneens op het vlak van recette op matchdagen. De kansen om door te stoten worden wel kleiner voor de 'kleintjes'. Het vangnet van de Europa League zou blijven bestaan voor de nummer 17 tot en met 24. Als het nieuwe systeem er komt zou het vanaf 2024 in werking treden.