Kompany geeft aan waar hij naartoe wil: "Een ploeg die voetbalt als Ajax en verdedigt als Atlético"

Vincent Kompany benadrukt steeds dat hij nog in een groeiproces zit met Anderlecht. Maar hij heeft wel een duidelijke visie van waar hij naartoe wil. Hij wil niet dat Anderlecht een kopie wordt van de ene of de andere ploeg. Hij wil het beste van alle werelden.

Kompany gaf een groot interview aan S/V Magazine en daarin spreekt hij over het huidige proces. "Spelen aan een hoge intensiteit is niet de exclusiviteit van de beste vijf clubs van Europa. Ploegen als Ajax of Leipzig zijn er ook al in geslaagd om dat soort voetbal na te bootsen en vorig seizoen heeft Club Brugge met zijn eigen aanpak hetzelfde gedaan", zegt hij in het magazine.

"Maar die methode zal je nooit kunnen gebruiken bij Anderlecht. En de speelstijl van Standard zal nooit de onze zijn. Je moet een spel ontwikkelen dat geschikt is voor de ploeg en je moet een ploeg bouwen die past bij het spel dat je voort wil brengen."

Hij kan zijn jonge ploeg wel nog kneden, denkt hij. "Weet je wat voor mij ideaal zou zijn? Een ploeg hebben die voetbalt als Ajax en die kan verdedigen als Atlético. Maar zoiets bereik je niet zomaar, dat gebeurt in stappen. Ik leer mijn spelers om de ruimte groter te maken wanneer we de bal hebben en de ruimte kleiner te maken in balverlies."