Ivan Leko: "Bedankt aan mijn spelers, dit was topvoetbal!"

Proud! Het woord dat alsmaar terugkwam in Leko's persbabbel na afloop van de partij tegen Ludogorets. De Kroatische coach van Antwerp is onder de indruk van de weg die zijn jongens de voorbije maanden hebben afgelegd.

"Wat we de eerste helft toonden, was enorm knap", stak Leko zijn lofrede van wal. "We speelden zo dominant voor rust, zoiets maakt me enorm trots. De bekerfinale finale winnen was groots, nu hebben ze weer iets groots neergezet. Dit was topvoetbal, ik moet mijn spelers bedanken om dit te tonen aan onze fans, aan België en aan Europa."

"Ik genoot van mijn team. Wat niet wil zeggen dat alles perfect was. Zo moest de wedstrijd bij rust al gespeeld zijn. En het kon in de tweede helft zomaar 1-2 geworden zijn. Maar we hadden geluk. En geluk dwing je af door hard te werken en de juiste beslissingen te nemen", aldus Leko.

Waarna de Kroaat nogmaals zijn spelersgroep met complimenten overlaadde. "Kijk, de bekerfinale winnen was al een mirakel. Op dat moment, met een B- of C-ploeg tegen een ploeg die vorig seizoen gedomineerd heeft. Maar wat we nu doen in Europa, chapeau! Als ploeg uit pot 4 zo'n dominant voetbal spelen. We spelen niet zomaar op balbezit, hé. We creëren kansen en zijn ijzersterk",besluit Ivan Leko.