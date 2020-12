Overzicht Europa League: heel veel ploegen hebben nu al zekerheid, Tottenham laat punten liggen

In de Europa League valt stilaan de beslissing in diverse groepen. We lijsten graag even voor u op wat er allemaal stond te gebeuren.

Leicester City was al geplaatst in groep A, ze krijgen nu het gezelschap van Braga dat won op bezoek bij AEK Athene: 2-4. Milan is na een spektakelrijke wedstrijd tegen Celtic ook door naar de zestiende finales, terwijl Lille hetzelfde mag zeggen na een zege tegen Sparta Praag. Al veel beslist Tel Aviv is nog niet zeker na een gelijkspel tegen Qarabag, Villarreal mag wel zijn tickets boeken. Tottenham moet winnen van Antwerp als het de groepswinst wil na 3-3 gelijkspel tegen Linz. Door het gelijkspel tussen Hoffenheim en Rode Ster Belgrado zijn beide ploegen ondertussen zeker van de volgende ronde. 03/12/2020 18:55 AEK Athene - Braga 2-4 03/12/2020 18:55 Zorya - Leicester City 1-0 03/12/2020 18:55 AC Milan - Celtic Glasgow 4-2 03/12/2020 18:55 Lille OSC - Sparta Praag 2-1 03/12/2020 18:55 FK Qarabag - Mac. Tel-Aviv 1-1 03/12/2020 18:55 LASK Linz - Tottenham 3-3 03/12/2020 18:55 Antwerp - Ludogorets 3-1 03/12/2020 18:55 CSKA Moskou - Wolfsberger AC 0-1 03/12/2020 18:55 Feyenoord - Dinamo Zagreb 0-2 03/12/2020 18:55 KAA Gent - Slovan Liberec 1-2 03/12/2020 18:55 Rode Ster Belgrado - 1899 Hoffenheim 0-0 03/12/2020 18:55 Sivasspor - Villarreal 0-1 03/12/2020 21:00 AS Roma - Young Boys Bern 2-1 03/12/2020 21:00 CFR Cluj - CSKA Sofia 0-0 03/12/2020 21:00 Arsenal - Rapid Wien 3-1 03/12/2020 21:00 Molde FK - Dundalk 2-0 03/12/2020 21:00 Slavia Praha - Hapoel Be'er Sheva 2-0 03/12/2020 21:00 Nice - Bayer Leverkusen 2-3 03/12/2020 21:00 SL Benfica - Lech Poznan 3-0 03/12/2020 21:00 Rangers FC - Standard 3-2 03/12/2020 21:00 Granada - PSV 0-1 03/12/2020 21:00 Omonia Nicosia - PAOK 1-1 03/12/2020 21:00 AZ Alkmaar - Napoli 1-1 03/12/2020 21:00 Real Sociedad - Rijeka 0-1