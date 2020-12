Théo Defourny eindelijk opnieuw onder de lat: "Niemand kan zich daar tevreden mee stellen"

Na passages bij Virton, Moeskroen en Lokeren is hij nu de doublure van Ortwin De Wolf bij KAS Eupen. Vorige week mocht hij echter nog eens spelen tegen Charleroi.

Defourny kon eindelijk nog eens spelen, door een blessure bij Ortwin De Wolf. "Ik had geen tijd om na te denken en moest er meteen invliegen", aldus Defourny achteraf.

"Het was wel iets makkelijker omdat we op voorsprong stonden. Het was een lange periode dat ik niet meer had gespeeld. Ook doelmannen hebben wedstrijdritme nodig."

Deugd

"Het deed me deugd om nog eens 45 minuten te spelen. Er is een groot verschil tussen trainen en wedstrijden met intensiteit."

"Speeltijd is ook goed voor het vertrouwen en het moreel. Niemand is blij met een plaatsje op de bank. We nemen het zoals het is."