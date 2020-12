Antwerp mag tegen Tottenham uitmaken wie groepswinnaar wordt: "Met beste elf, uit respect voor het spel"

Zondag wacht Racing Genk, volgende weekend Club Brugge. Maar ook donderdag moet Antwerp vol aan de bak. Hoewel de Great Old al geplaatst is voor de 16e finales, kan het op bezoek bij Tottenham ook nog groepswinnaar worden. Een punt volstaat in Noord-Londen.

Met twaalf op vijftien overtreft Antwerp de stoutste verwachtingen in de Europa League. Een puntje in Noord-Londen volstaat volgende week donderdag om groepswinnaar te worden. Wie een veredeld B-elftal van Antwerp aan het werk denkt te zien, is eraan voor de moeite.

"Sommige mensen in de club zullen het misschien niet graag horen, maar ik zal er met mijn beste elftal spelen", liet Leko al weten na afloop van de partij tegen Ludogorets." "Uit respect voor het spelletje én voor de tegenstander."

"Het was een droom om ooit tegen een ploeg van Mourinho te spelen, daar wil ik volgende week van genieten. We zullen ook daar gaan spelen om een resultaat te behalen, maar we beseffen dat we de beste ploeg uit de poule bekampen. Hopelijk hebben zij een mindere dag en doen wij het fantastisch", besluit de fiere Kroaat.