Niet enkel voor de eer van het Belgisch voetbal: bij winst in Lazio kan blauw-zwart een duizelingwekkend bedrag opstrijken

Club Brugge zette woensdagavond een zwak Zenit relatief makkelijk opzij. Zo is blauw-zwart al zeker van Europees voetbal na nieuwjaar in de Europa League. Bij winst op de laatste speeldag kan het zelfs verder bekeren in de Champions League.

De motivatie zal alvast groot zijn. Bij een zege tegen Lazio volgende week kan Club Brugge immers maar liefst 12,2 miljoen euro extra op de rekening bijschrijven. 9,5 miljoen voor de kwalificatie in de Champions League en nog eens 2,7 miljoen voor een zege, rekende het Nieuwsblad uit. Dat is historisch te noemen, nooit kon een Belgische ploeg zo veel verdienen na 90 minuten voetbal. Het zou een mooie bonus zijn, maar de Bruggelingen hebben al zeer geboerd dit seizoen in de Champions League. Ze cashten nu al zo een 35 miljoen euro. Mits een zege kan er dus bijna 50 miljoen euro verdiend worden. Een gigantisch bedrag, zeker als je weet dat het budget van de West-Vlamingen voor het seizoen 2019-2020 90 miljoen euro bedroeg.





