Ivan Leko blikt vooruit voor de topper tegen Genk en wil niets weten van excuses: "We gaan toch niet zagen omdat we Europees spelen?"

Zondag staat er in de Jupiler Pro League een enorm aantrekkelijke affiche op het programma. Competitieleider Genk neemt het dan op tegen huidig nummer vier Antwerp. Het belooft een mooie wedstrijd te worden, dat weet ook Ivan Leko.

Zondag komt Antwerp op bezoek bij KRC Genk. Genk pakte indrukwekkend 18 op 18 en staat samen met Beerschot op een gedeelde eerste plaats. Antwerp geniet dan weer van Europese successen. Bij een overwinning komt het op gelijke hoogte met de Limburgers: "Ze zijn goed hé, indiviudeel kunnen ze het verschil maken. Hun aanvallers zijn in bloedvorm.", concludeerde Ivan Leko.

Antwerp kwam zowel maandag als donderdag al in actie. Toch wil de trainer van Antwerp niet zoeken naar uitvluchten: "We gaan toch niet zeuren omdat we Europees spelen?"

Ook John van den Brom verwacht zich aan een spectaculaire wedstrijd tegen Antwerp: "Misschien zijn Genk en Antwerp wel de best voetballende ploegen in de competitie. Dat moet een mooie wedstrijd worden."