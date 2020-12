🎥 Hartverwarmend: KRC Genk neemt afscheid van overleden clublegende Anele Ngconga

Zondag staat er dus de belangrijke topper tussen KRC Genk en Antwerp op het programma, maar voor de thuisploeg zal de wedstrijd vooral in het teken staan van de overleden Anele Ngconga. Een laatste eerbetoon aan hun clublegende. Voor de wedstrijd deelde KRC Genk al een ontroerende video op sociale media.

Today we will pay our last respects and show our great appreciation to our club legend Anele Ngcongca.



Forever Genkie. Forever our number 16. Forever in our 💙#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/itgnYKH54i