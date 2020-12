De Pro League wil volgend seizoen vier belofteteams in 1B: beslissing wordt niet unaniem op gejuich onthaald

Club NXT was dit seizoen de uitverkorene om in een proefproject mee te draaien tussen de profs van 1B. De Pro League is alvast tevreden en wil het project verder uitbreiden.

Volgens RTBF wil de Pro League dat er volgend seizoen vier U23-ploegen aantreden in 1B. Op de aankomende vergadering van 15 december zou alles besproken worden, maar het medium meldt dat er nu al sommige teams niet staan te springen voor deze beslissing. De Pro League zou wel een financiële bonus voorzien voor de andere teams uit 1B. In Wallonië ligt er tevens een voorstel op tafel om beloftenteams toe te laten in de nationale amateurreeksen. Dat plan zou in voege moeten treden tijdens het seizoen 2022-23.