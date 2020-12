Vanhaezebrouck begint over biomechanica na penaltyfase: "Het toont nog maar eens aan hoe belachelijk die regel is"

Je moet echt al op die regels gestudeerd hebben om te weten wanneer het penalty is en wanneer niet. Volgens de letter van de wet was die in Oostende-Gent er eentje, maar er kon wel weer over gediscussieerd worden. Hein Vanhaezebrouck zuchtte eens bij zijn terugkeer en de confrontatie ermee.

In je eerste match direct zo'n fase tegenkrijgen waar je de voorbije maanden als analist al op gefulmineerd hebt.... "Die bal wordt tegen zijn arm gekopt terwijl hij met zijn rug naar de fase staat", schudde hij het hoofd. "Het toont nog eens aan hoe belachelijk die regel is. Ook die beschrijving van het lichaam 'onnatuurlijk vergroten'." "Als je de fase bekijkt zie je dat Owusu uit evenwicht is en dus zijn armen nodig heeft om niet te vallen. Dat is biomechanica. Hij moet zijn arm naar boven doen om in evenwicht te blijven. Als je zit, kan je je arm tegen je lichaam houden, maar niet als je in beweging bent. Stop dan van te spreken over een 'natuurlijke houding'. Mensen in beweging kunnen hun armen niet naast hun lichaam houden..."