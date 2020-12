Vader van Mbappé geeft een duidelijke hint over de toekomst van zijn zoon bij PSG

Kylian Mbappé blijft een van de grootste talenten op deze planeet. Real Madrid lonkt al een tijdje naar de diensten van de Franse wereldkampioen. Er zou wel eens vlug duidelijkheid kunnen komen over waar de toekomst van de PSG-ster de komende seizoenen ligt.

Mbappé heeft nog een contract tot 2022 in het Parc des Princes. De Franse steraanvaller is al een tijdje aan het onderhandelen met de PSG-directie omtrent een verlenging van zijn contract. Er lijkt nu toch schot in de zaak te zijn gekomen volgens Wilfred Mbappé, de vader van de spits.

"We zijn rustig aan het praten en de gesprekken schieten goed op", zegt Wilfred bij Canal+. "In vergelijking met tien à vijftien dagen geleden hebben we al grote stappen vooruit gezet. We blijven verder onderhandelen."