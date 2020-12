OFFICIEEL: Waasland-Beveren neemt na amper drie maanden al afscheid van TD

Waasland-Beveren moet op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Miguel Torrecilla verlaat de club met onmiddellijke ingang.

Dat laten de Leeuwen weten via de officiële kanalen. Miguel Torrecilla was amper drie maanden aan de slag op de Freethiel, maar is alweer vertrokken.

Uit de persmededeling is niet af te leiden of de Spanjaard zelf heeft gekozen voor zijn vertrek. Voorheen was hij vooral in Spanje aan de slag.