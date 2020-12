'Juventus legt contract van maar liefst 72 miljoen euro (!) klaar voor Nederlandse verdediger'

Juventus FC wil het contract van Matthijs de Ligt openbreken. De Italiaanse grootmacht gelooft in de Nederlandse verdediger en wil van hem een absolute grootverdiener maken.

Matthijs de Ligt is nog maar aan zijn tweede seizoen bezig bij Juventus FC. Zijn huidige contract loopt nog tot medio 2024, maar De Oude Dame wil hem al meteen paaien met een nieuwe overeenkomst. Dat weten de Italiaanse media.

Er ligt in Turijn een contract tot 2026 klaar voor het jeugdproduct van AFC Ajax. De Ligt kan er twaalf miljoen euro per seizoen - dat maakt 72 miljoen euro in totaal - verdienen. Momenteel verdient enkel ene Cristiano Ronaldo meer bij Juventus.