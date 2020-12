Neymar wil Messi in team, PSG reageert mysterieus: "Dat zouden wij ook niet leuk vinden"

Neymar verraste vriend en vijand door te stellen dat hij volgend seizoen in één team zal spelen met Lionel Messi. De Argentijn werd meteen aan PSG gelinkt. De Parijse grootmacht reageert nu zelf.

Neymar wil volgend seizoen opnieuw met Lionel Messi in één team voetballen. "Voor zo'n speler ga ik zelfs op de bank zitten", aldus de Braziliaan.

“Momenteel is Messi nog een speler van Barcelona”, blijft Nasser Al-Khelafi (voorzitter van PSG, nvdr.) mysterieus in The Daily Mail. “Ik kan dus niets over zijn situatie zeggen? Of we geïnteresseerd zijn om hem naar Parijs te halen? We zouden het ook niet leuk vinden als Barça over onze spelers praat.”