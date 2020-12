Hij was zelfs gestopt met voetballen, maar nu wil 30-jarige ex-Buffalo zijn rentree maken

Het is een hele tijd geleden dat we nog eens iets van Yassine El Ghanassy hoorden. De voormalige Gent- en Oostende-speler was helemaal uit beeld verdwenen. Eleven Sports kon hem strikken voor een dubbelgesprek met zijn goeie vriend, Ilombé Mboyo.

El Ghanassy had het voetbal zelfs al half vaarwel gezegd. "Vorig jaar is mijn papa overleden en mijn hoofd stond toen niet naar voetbal", zegt hij bij de rechtenhouder. "Op dat moment ben ik gestopt met voetballen. Het heeft maanden geduurd vooraleer ik besefte dat mijn vader er niet meer was." "Dat was een heel moeilijke periode, maar stilaan trek ik me weer op gang. Een halfjaar geleden is mijn kind geboren en toen ben ik ontwaakt." De 30-jarige aanvallende winger wil nu weer beginnen voetballen. "Ik ben al enkele maanden weer aan het trainen en hopelijk zal dat ergens toe leiden", zegt de man die zelf ook wel de hand had in een paar zaken die zijn carrière niet verder hielpen. "Ik heb van een paar dingen wel een beetje spijt. Ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Dat aanvaard ik ook, maar er zijn ook dingen waar ik niet zelf voor gekozen hebben. Er is niet altijd alles gedaan om mij goed te omringen. Toen ik bijvoorbeeld top speelde bij Gent, waarom hebben ze mij toen niet verkocht? Ze bleven altijd meer geld vragen. Dat was zwaar mentaal, ik heb hoogtes en laagtes gekend."