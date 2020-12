De contractonderhandelingen lopen tussen Antwerp en absolute smaakmaker, maar ook een avontuur in de MLS lonkt

De ambities van voorzitter Paul Gheysens bij Antwerp zijn torenhoog. Dat illustreert de komst van Ivan Leko en enkele straffe transfers de voorbije jaren. The Great Old wil op korte termijn dan ook oogsten.

De Belgische landstitel is het uiteindelijke doel, maar een overwintering in de Europa League hebben ze alvast beet. 'Mister Europe' in die fantastische campagne van stamnummer één was misschien wel Lior Refaelov.

De Israelische stilist heeft nog een contract tot eind dit seizoen in Deurne-Noord. Refaelov is er ondertussen al 34, maar verkeert misschien wel in de vorm van zijn leven. Antwerp wil dus maar al te graag langer door met zijn spelmaker.

Interesse uit MLS

"De club en ik hebben intussen een eerste gesprek gehad", verklapt Refaelov in Het Laatste Nieuws. "In de komende weken gaan we op een voor iedereen zo goed mogelijke deal proberen uit te komen. We werken eraan."

Het medium maakt ook gewag van interesse uit de MLS voor de ex-Bruggeling, maar aan de woorden van Refaelov zelf te horen, lijken beide partijen er wel uit te gaan geraken.