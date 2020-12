Toch één troost: door gelijkspel tegen Lazio ziet Club Brugge zijn kansen in de Europa League groeien

Het was net niet dinsdagavond voor Club Brugge tegen Lazio en dus wordt er na nieuwjaar geen Champions League, maar wel Europa League geserveerd op Jan Breydel. Door het knappe gelijkspel op Lazio mogen ook daar de ambities groot zijn.

Blauw-zwart is immers reekshoofd voor de loting van de zestiende finales van de Europa League. Door het gelijkspel sprokkelden ze acht punten en daarmee zijn ze nu al zeker één van de vier beste derdes op het kampioenenbal.

Club Brugge kan zo loodzware tegenstanders vermijden in de eerste ronde na Nieuwjaar in tegenstelling tot de voorbije jaren, waar het struikelde over RB Salzburg en Manchester United. Ook Antwerp kan morgenavond reekshoofd worden als het niet verliest bij Tottenham.