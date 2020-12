Exit Romelu Lukaku: Matig Inter is na scoreloos gelijkspel Europees uitgeschakeld

Inter stond laatste in de groep, maar kon met een overwinning nog een allerlaatste gooi doen naar een Europese overwintering. Maar de ploeg van Romelu Lukaku kwam op eigen veld niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Sjachtar en is dus Europees uitgeschakeld.

Inter Milaan, met uiteraard Romelu Lukaku in de basis, is er opnieuw niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 1/8e finales van de Champions League. De opdracht was simpel. Bij een overwinning konden de troepen van Antonio Conte nog aanspraak maken op een Europese overwintering, maar Inter kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Sjachtar. Het is daarmee Europees uitgeschakeld.

In de andere wedstrijd in die groep is Real Madrid er in geslaagd zich toch nog tot groepswinnaar te kronen. Een dubbele treffer van Karim Benzema en een cleansheet van Rode Duivel Thibaut Courtois tegen Borussia Mönchengladbach was voldoende voor de Madrilenen.

Verder konden ook Divock Origi, Kevin De Bruyne en Yannick Carrasco zich woensdagavond verzekeren van een verlengd verblijf in de Champions League.