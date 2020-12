Koeman is opnieuw ongemeen hard voor zijn spelers na ontluisterende nederlaag tegen Juventus

Barcelona is volledig op de dool in La Liga, maar kon zich nog optrekken aan de goeie prestaties in de Champions League. Na de beschamende thuisnederlaag tegen Juventus, mag ook dat verhaal de kast in.

De Blaugrana waren al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League, maar gooiden door de 0-3 nederlaag in eigen huis tegen Juventus wel hun groepswinst te grabbel. Koeman zijn gezicht stond dan ook op onweer na de wedstrijd.

"We begonnen de wedstrijd slecht; met angst, zonder agressiviteit. Het leek alsof we deze wedstrijd speelden om niet te verliezen, in plaats van het duel te controleren", klinkt het bij Voetbal International.

Barça werd vooral in de beginfase overlopen."We hebben de wedstrijd in het eerste half uur verloren. Juventus zette flink aan, waardoor we geen controle hadden over de wedstrijd. In defensief opzicht waren we niet goed."