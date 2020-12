Veel lof voor Bruggeling: "Hij is een linksvoetige Havertz" en "Hoezo heeft blauw-zwart geen spits?"

Club Brugge kwam tegen Lazio op zo'n vijf centimeter van de kwalificatie. Wat als Ruud Vormer niet naast de bal trapt of Charles De Ketelaere niet op de lat mikt in de laatste minuten? Lof is er in ieder geval wel.

"Ze zeggen soms dat Club Brugge geen spits heeft, maar misschien hebben ze met De Ketelaere er wel een in huis", aldus Bob Peeters bij VIER. Havertz "Na zijn doelpunt in Zenit Sint-Petersburg is hij echt gegroeid als speler, dat zie je. Hoe hij in de eerste helft uithaalde, daar sprak vertrouwen en brio uit. Hij is goed op weg om een goede te worden en is nog zeer jong." En ook de buitenlandse media was vol lof: "De Ketelaere is een linksvoetige Havertz. Hij bewees opnieuw zijn gigantische kwaliteiten", aldus La Gazzetta Dello Sport. "Zijn twee pogingen zorgden voor paniek en koude rillingen bij Lazio."