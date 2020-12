Goots breekt lans voor Lamkel Zé: "Misschien moeten ze mij inschakelen om op hem te letten"

Bij Antwerp is Didier Lamkel Zé volledig uit beeld verdwenen. Ivan Leko had genoeg van de fratsen van de Kameroense aanvaller. Toch vindt icoon Patrick Goots het jammer: "Misschien moeten ze mij aanstellen om op hem te letten."

Goots vindt het jammer dat zo'n goeie voetballer wegkwijnt bij de beloften. "Leko heeft het met hem gehad en waarschijnlijk de spelers ook. Maar die kan wel alles: scoren, een actie opzetten, koppen, hij is snel. Kortom, alles wat je nodig hebt om op elk moment het verschil te maken", zegt hij in S/V Magazine.

"Dan vraag ik me af: kan er dan echt niet voor extra begeleiding voor zo'n jongen gezorgd worden, zodat die kop op zijn lijf wat minder verkeerd komt te staan?", vraagt Goots zich af. Hij had met Darko Pivaljevic toenertijd ook een 'speciaal gevalleke' in zijn ploeg.

"Die komt de dag na een zware wedstrijd op Seraing de kleedkamer binnen, gaat op zijn plek naast mij zitten, hangt zijn jas aan de kapstok, kijkt me even aan en zegt: 'Patrick, ik train vandaag niet.' Hij neemt zijn jas weer van de kapstok, en rijdt terug naar huis. Darko was ne crème van een vent, zoals ik denk dat Lamkel Zé in de grond een crème van een vent is."

Maar Goots vindt dat hij extra aandacht nodig heeft. "In mijn tijd was er geen geld voor begeleiding. Misschien moeten ze mij inschakelen om op de Lamkel te letten. Misschien, hé."