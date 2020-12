Haaland gaat revalideren in Qatar

Erling Braut Haaland is herstellende van een spierblessure. De Noorse aanvaller kreeg nu de toestemming van zijn club Dortmund om zijn revalidatie verder te zetten in... Qatar.

Dat Haaland in Qatar zijn revalidatie wil verderzetten lijkt misschien vreemd, maar sportief directeur Michael Zorc gaf uitleg bij deze beslissing: “Het was zijn wens om in Qatar te herstellen. Hij is daar omgeven door vele deskundigen die in nauw contact staan met onze medische staf."

Lang zal de revalidatie niet duren. Haaland liet aan de supporters al weten snel te zullen terugkeren. Naar alle verwachting zal hij voor kerst terugkeren bij Dortmund.

Een eventuele coronabesmetting vreesde Zorc niet: “Ik maak me niet al te veel zorgen over een coronabesmetting. Ik ga ervanuit dat hij zich netjes aan de hygiënevoorschriften houdt.”