Beerschot stelt derde tenue voor: "The energy kit"

Bij Beerschot gaat het uitstekend dit seizoen. De promovendus draait goed mee bovenin en zorgt voor spektakel in de Jupiler Pro League. Deze ochtend heeft de club haar derde tenue voorgesteld.

Beerschot heeft deze ochtend haar nieuwe, derde tenue voorgesteld in een filmpje op Twitter. De tenue krijgt de naam "the energy kit". De tenue zal exclusief verkrijgbaar zijn in de fanstore in het stadion. Wat vindt u van het exemplaar?