Sensationele ruildeal in de maak? Cristiano Ronaldo en Paul Pogba kunnen allebei naar hun ex-club terugkeren

Er is een opvallende ruildeal in de maak tussen Manchester United en Juventus. De Italianen zouden Paul Pogba heel graag willen terughalen en daar hebben ze veel voor over. Zo zouden ze zelfs Cristiano Ronaldo in de deal willen betrekken.

Keren Paul Pogba en Cristiano Ronaldo deze zomer terug naar hun ex-clubs? De kans is bestaande, want volgens Miguel Delaney van The Independent zou Juventus Cristiano Ronaldo wel eens kunnen betrekken in een ruildeal voor Pogba. Juventus aast al langer op een terugkeer van Pogba. Eerder raakte ook al bekend dat Juventus eventueel Paulo Dybala wil betrekken in een deal voor de Franse sterspeler. De transfer van Cristiano Ronaldo zou echter wel eens prioriteit kunnen zijn voor Manchester United, aangezien de Engelse topclub in het verleden mooie momenten heeft beleefd met de Portugees.