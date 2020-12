KAA Gent heeft weinig tijd om zure nederlaag door te spoelen: "Alles liep verkeerd"

Net als in de 'heenmatch' tegen Hoffenheim kreeg KAA Gent vier doelpunten om de oren. Het verdict, een 0 op 18, ligt zwaar op de maag bij de Buffalo's, maar ze moeten verder.

"Het is moeilijk om positieve dingen te vinden na zo’n zware nederlaag, maar misschien is het goed dat we ons nu kunnen concentreren op de competitie", zei Niklas Dorsch bij Het Laatste Nieuws. "Zondag wacht er alweer een nieuwe belangrijke wedstrijd. We moeten als spelers echt gaan tonen dat we beter kunnen dan dit."

Want er liep veel fout bij KAA Gent. Heel veel, aldus de Duitser. Hij kwam deze zomer over van Heidenheim en keerde voor één match terug naar zijn vaderland. "Het is opnieuw een droevige dag voor ons. We hadden een slechte start en kregen al snel een doelpunt tegen op hoekschop. Dit was niet de manier waarop we wilden starten. Alles wat we deden ging ook fout. Het is dus terecht dat we hier de boot in gingen."